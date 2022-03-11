События в Украине логично отразились на ситуации на нефтяном рынке: нефть марки Brent впервые за 10 лет подорожала выше 100 USD за баррель. И это не предел.

Пока ситуация такова, что майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросли 10 марта на 5,5% – до 117 USD за баррель. Котировки апрельского контракта на нефть WTI прибавили 4% и составили 113 USD за баррель.

Объем предложения нефти в мире ограничен добывающими мощностями и резервными запасами, которые и так находятся на минимумах за несколько лет. По мнению ряда аналитиков, это приведет к дефициту, который будет поддерживать нефтяные цены на высоком уровне. Дальнейшее обострение конфликта вокруг Украины, которое повлекло санкции против российского нефтегазового сектора, продолжило подстегивать цены. Палата представителей Конгресса США одобрила закон, который запрещает поставки нефти и других энергоресурсов из России. Ранее аналогичный запрет своим указом ввел президент США Джо Байден.

В то же время Евросоюз не последовал примеру своих американских партнеров. Это связано с тем, что европейские страны пока не могут полностью отказаться от российских энергоносителей. Однако Брюссель намерен существенно сократить потребление энергоресурсов из РФ уже в 2022 г. Полный запрет, как ожидается, последует «задолго до 2030 г.».

«Пока экономические последствия этого до конца непонятны, поскольку доля российского экспорта углеводородов, энергоносителей в США не такая уж заоблачная, — сказал российский экономист Вадим Ковригин. — В принципе, выпадающие доходы компенсирует повышение цен. Цены на энергоносители – газ и нефть бьют сейчас все исторические рекорды. Особенно котировки газа. ЕС не будет пока ограничивать поставки российского газа и нефти. К чему это приведет в будущем, конечно, вопрос значительно более сложный».

По словам аналитиков, кроме геополитических причин, на рост стоимости нефти повлияла и ставка на зеленую энергетику, которую продвигают США. С учетом рисков, которым подвержена мировая экономика в последнее время, экономисты прогнозируют, что даже 150 USD за баррель не станет ценовым пределом. Уже к концу года цена на нефть может взлететь до 200 USD. Но это в случае, если не будут сняты санкции с Ирана и Венесуэллы.

Кстати, источники информационного агентства Reuters в руководстве США уже заявили о том, что в отношении Венесуэлы могут быть ослаблены санкции, если она начнет поставки нефти в страну. Призрак иранской нефти тоже пугает рынок. Уже не первый месяц администрация Джо Байдена ведет переговоры с представителями Тегерана о возвращении США в атомную сделку, из которой Вашингтон вышел в одностороннем порядке.

Дальнейшие рекорды котировок нефти вполне возможны, если не будут сняты санкции с Ирана, поясняет в беседе с # экономист Эльданиз Амиров:

«Не сомневаюсь, что нефть подорожает до 200 долларов, если не снимут санкции с Ирана. Кроме того, Венесуэла, обладающая крупнейшими в мире запасами нефти (300 млрд баррелей), не может продавать ее из-за санкций. И вот если в такой ситуации на Россию тоже наложат нефтегазовые санкции, цены достигнут фантастических значений. Поскольку эти три страны занимают лидирующие позиции по запасам нефти и газа. Санкционное давление на энергетический рынок России оказывает серьезное психологическое воздействие. Еще больше подстегивают цены ограничения в рамках ОПЕК+».

И тем не менее, рост цен не будет длительным, говорит Амиров:

«Сегодня мы наблюдаем больше психологическое давление на котировки нефти и газа. Цены подстегивают неопределенность и риски, связанные с войной. Когда же этот фактор устранится и будут достигнуты договоренности, рекордный рост котировок нефти и газа остановится. В любом случае Запад продолжит свою энергетическую стратегию, выстроенную на отказе от российского энергосырья, а риски возможного дефицита будут держать цены в тонусе».