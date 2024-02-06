Почти 200 тыс. домов будут возведены на юго-востоке Турции в районе, где в феврале 2023 года произошли разрушительные землетрясения. Об этом сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган в провинции Кахраманмараш, которая находилась в эпицентре подземных толчков.

«До конца этого года планируется сдать 200 тыс. домов. Затем это число планируется увеличить до 390 тыс.», – приводит слова Эрдогана телеканал TRT Haber.

Только в феврале, по данным турецких властей, жители пострадавших от землетрясений районов должны получить ключи от 46 тыс. новых домов.