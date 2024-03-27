Южная часть Сирии колеблется между Ираном и Израилем. С одной стороны, Израиль, который стремится нейтрализовать пограничные угрозы, особенно после вторжения ХАМАСа на юг Израиля 7 октября 2023 г.

С другой стороны, наблюдается растущее укрепление Ирана в южных приграничных регионах Сирии, особенно в провинции Кунейтра. Это направлено на обеспечение геополитического влияния Исламской республики в регионе. Об этом пишет авторитетный американский мозговой трест Carnegie.

Отмечается, что если не произойдет существенных изменений, в будущем может произойти военная эскалация, которая снова подорвет региональную стабильность.