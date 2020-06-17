Возбуждено уголовное дело в связи с инцидентом в лагере с гражданами Азербайджана в Дагестане

Уголовное дело о применении насилия в отношении представителей власти возбуждено после инцидента в лагере с гражданами Азербайджана в Дагестане.

Уголовное дело о применении насилия в отношении представителей властей и умышленном повреждении имущества возбуждено после инцидента во временном лагере для жителей Азербайджана в Дагестане. Об этом журналистам в среду сообщили в пресс-службе республиканского управления СК РФ.

«Дело возбуждено по ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти») и ч. 1 ст. 167 УК РФ («Умышленное повреждение чужого имущества»)», — сообщил представитель следствия. Повреждены пять машин силовиков, ущерб составил 400 тыс. рублей.

Вечером в понедельник во временном лагере, который находится около села Куллар Дербентского района Дагестана, вспыхнули волнения. Как сообщал ТАСС и.о. главы Дербентского района, где расположен лагерь иностранных граждан, Фуад Шихиев, недовольство граждан Азербайджана вызвал список из 120 человек, которые должны были пересечь границу. Всего отправки на родину ждут около 600 азербайджанцев. (ТАСС)