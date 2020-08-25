Возбуждено уголовное дело в отношении командира армянской диверсионной разведгруппы

В результате мероприятий, осуществленных азербайджанской армией, 23 августа в 06:00 в направлении Геранбойского района линии фронта был выявлен и задержан командир диверсионно-разведывательной группы ВС Армении старший лейтенант Гурген Алавердян 1989 года рождения.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на совместную информацию Генпрокуратуры и Службы государственной безопасности Азербайджана, возникли основательные подозрения в том, что Гурген Алавердян, приняв участие в незаконных вооруженных формированиях на территории Кельбаджарского района, оккупированного в результате инициированных вооруженными силами Армении агрессивной войны войн, совершил нападение на военнослужащих, военные предприятия, ведомства, организации Азербайджана или отдельных лиц, в том числе насильственные действия, направленные на убийство людей, причинение вреда их здоровью, причинение значительного имущественного ущерба или другие общественно опасные последствия, а также совершил действия, классифицирующиеся как незаконное приобретение, хранение, транспортировка и ношение огнестрельного оружия, его деталей и боеприпасов. Также возникли основательные подозрения в том, что Алавердян по поручению спецслужб Армении в целях сбора и передачи этой стране составляющих государственную тайну сведений для их использования в ущерб безопасности Азербайджана, 23 августа 2020 года пересек государственную границу в целях шпионажа.

По факту Генеральным прокурором Азербайджана возбуждено уголовное дело по статьям 100.2 (ведение агрессивной войны), 276 (шпионаж), 279.1 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 228.1 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) и 318.1 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики).

Для проведения тщательного, полного и объективного предварительного расследования в рамках уголовного дела создана совместная оперативно-следственная группа, состоящая из профессиональных сотрудников Генеральной прокуратуры, СГБ, министерства внутренних дел и Государственной пограничной службы.

Учитывая характер и сложность совершенного преступления, Генеральный прокурор поручил провести уголовное расследование Следственному управлению Генеральной прокуратуры, и в настоящее осуществляются надлежащие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.