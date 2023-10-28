Возбуждено уголовное дело по факту гибели 2 и ранении 2 человек 28 октября около 05:50 в результате выстрелов из огнестрельного оружия в одном из частных жилых домов, расположенных в жилом массиве Джорат города Сумгайыт.

В результате нападения были убиты Фараджев Дагбеи и его дочь Каракаш Сузана. Кроме того, были ранены гражданин Турции Каракаш Серкан, а также Фараджев Тарлан.

Во время нападения дочери этой семьи Каракаш Ягмур и Каракаш Джансу не пострадали.

Согласно информации, поступившей АПА из прокуратуры города Сумгайыт, сотрудники прокуратуры и полиции с участием криминалистов и экспертов провели осмотр места происшествия и тел, проведены другие необходимые действия.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

В настоящее время продолжаются следственные и оперативно-розыскные мероприятия для установление лица или лиц, подозреваемых в совершении преступления.

Общественности будет предоставлена дополнительная информация.