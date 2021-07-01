Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует делать прививку от коронавируса двумя дозами одной вакцины, поскольку последствия применения разных вакцин пока не изучены. Об этом заявила в ходе транслировавшегося в среду вечером в Twitter сеанса вопросов и ответов руководитель департамента иммунизации ВОЗ Кейт О’Брайен, передает ТАСС.

Она сообщила, что имеются данные только о возможности «смешанной» иммунизации в случае применения дозы вакцины американской компании Pfizer после того, как первая прививка была сделана вакциной британско-шведской компании AstraZeneca. «Мы имеем на этот счет разрешительную рекомендацию», — пояснила О’Брайен.

«Однако, помимо этого случая, у нас пока нет данных относительно того, сохранится ли иммунная реакция в случае смешанного графика вакцинации, а также будет ли его применение безопасно», — подчеркнула она. «Исследования продолжаются, и мы ожидаем получить данные на этот счет в ближайшие месяцы», — продолжила руководитель департамента ВОЗ. «На настоящий же момент мы по-прежнему рекомендуем, чтобы в тех случаях, когда требуются две дозы, применялась одна и та же вакцина для обеих доз», — констатировала она.