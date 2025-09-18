Управление дорожной полиции города Баку обратилось к водителям с рекомендациями в преддверии Гран-при Азербайджана Формулы-1, который стартует завтра в столице Азербайджана.

В рамках организационных работ на ряде улиц и проспектов Баку будет введено ограничение на движение автомобилей.

Водителям, направляющимся к кругу «Азнефть» и «Нефтяников», рекомендуется использовать третью окружную дорогу от 14-го километра трассы Баку-Сальян через круг Лёкбатан, с последующим проездом через территорию «20 Января» или район Ени Ясамал.

Жителям 20-го участка и поселка Баил полиция советует добираться до центра города по внутренним дорогам поселка через улицу Гурбана Аббасова, улицы Теймура Эльчина, Мехди Гусейна и Лермонтова.

Особо подчеркивается просьба к горожанам и гостям столицы по возможности отказаться от использования личного автотранспорта в период проведения гонок и передвигаться в центральную часть Баку на общественном транспорте.

Напомним, что Гран-при Азербайджана пройдет на городской трассе Баку с 19 по 21 сентября.