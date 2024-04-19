МИД Австралии в пятницу рекомендовал гражданам страны по возможности покинуть Израиль и палестинские территории после поступления сообщений об израильском ударе по Ирану.

Как передает «Интерфакс», об этом говорится в сообщении МИД Австралии.

В нем говорится о том, что «существует серьезная угроза ответных действий военного характера и террористических атак в отношении Израиля и против израильских интересов в регионе».

«Ситуация может ухудшиться быстро», — говорится в уведомлении.

Тем австралийцам, которые только собираются в Израиль, рекомендовано пересмотреть планы.

В частности, в МИД Австралии не исключают, что осложнившаяся ситуация может привести к закрытию воздушного пространства, а также к перебоям в работе международного аэропорта «Бен-Гурион» в Израиле.

Ранее Канберра распространила предупреждение гражданам Австралии отказаться от поездок в Иран. Такие же предостережения действуют в отношении Ирака, Сирии, Йемена и Ливана.