Казахстанцам рекомендуют покинуть Украину.

Об этом заявило посольство Казахстана в Украине.

«В связи с участившимися артиллерийскими обстрелами и воздушными атаками Украины, в целях безопасности, Посольство Республики Казахстан рекомендует гражданам нашей страны рассмотреть возможность покинуть территории, приближенные к местам активных боевых действий или покинуть Украину», — говорится в тексте.

Посольство призывает всех граждан не игнорировать воздушную тревогу и незамедлительно следовать в укрытие, соблюдать меры собственной безопасности и выполнять рекомендации официальных властей. Для выезда из Украины в Казахстан, граждане РК могут воспользоваться наземными маршрутами: через Польшу или Молдову, далее — коммерческими авиасообщениями. В случае выезда через Польшу гражданам Казахстана необходимо иметь шенгенскую визу. Для въезда в Молдову виза не нужна.