Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Казахстана Айбек Смадияров сделал предупреждение гражданам страны, находящимся в России. Его слова передает ТАСС.

Граждане Казахстана во время нахождения на территории России должны иметь при себе все документы на случай, если их попросят предъявить сотрудники правоохранительных органов, говорится в сообщении.

«Любое государство, на территории которого происходит такое зловещее преступление, масштабный теракт, естественно, автоматически принимает меры по обеспечению своей безопасности», — заявил на брифинге дипломат.

Граждане Казахстана, находящиеся в России, пока не обращались в посольство с какими-либо жалобами.