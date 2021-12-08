Распространение штамма «омикрон» в мире может иметь значительное влияние на ход пандемии, однако необходимы дополнительные данные о его опасности.

Как передает РИА Новости, об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

«На данный момент о выявлении «омикрона» сообщили 57 стран, и мы ожидаем, что их количество будет расти. Некоторые характеристики «омикрона», в том числе его глобальное распространение и большое количество мутаций, предполагают, что этот штамм может оказать значительное влияние на ход пандемии… Важно внимательное отслеживать ситуацию в мире, чтобы понять, сможет ли «омикрон» превзойти «дельту». Поэтому мы призываем все страны усилить тестирование, выявление и секвенирование», — сказал Гебрейесус на брифинге в Женеве.

По его словам, поступающие из Южной Африки данные предполагают, что возможно повторное заражение «омикроном», но он может быть менее опасным, чем «дельта». Однако необходимо больше информации, чтобы заявлять об этом с уверенностью.