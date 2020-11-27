Война сорвала маску с очень многих

Азербайджано-армянская война закончилась полным и безоговорочным поражением оккупантов. Премьер-министр РА Никол Пашинян вынужден был подписать соглашение, фактически признав капитуляцию армянской стороны. Азербайджан вернул под свой контроль 7 районов вокруг Нагорного Карабаха, Шушу, Дашалты, Гадрут и сотни деревень и населенных пунктов.

Армения погрузилась в глубокий внутриполитический кризис, ее население впало в апатию и переживает шок, ее экономика уже парализована, национальная валюта дешевеет, безработица и бегство населения из страны уже имеют место. И это только начало. Дальше для РА будет все намного хуже, что признают даже тамошние экономисты и политологи.

При этом, истинные масштабы людских потерь все еще скрываются от армянского общества. А тем временем, CNN, Al Jazeera и Guardian сообщили, что армянская армия понесла потери в количестве около 10 000 человек в 44-дневной войне. И на этом фоне хочется сказать о том, что победа азербайджанской армии стала настоящим шоком не только для армянской стороны. Было немало тех, кто открыто восхищался армянскими оккупантами и подыгрывал им на информационном поле.

К примеру, украинский военный эксперт Юрий Бутусов, являющийся главредом издания «Цензор.нет», в ходе нынешней азербайджано-армянской войны публиковал откровенно анти-азербайджанские материалы. Один из них, в частности, назывался «48 азербайджанских бойцов расстреляны в упор армянской засадой у горы Арега». И Ю.Бутусов поделился им на своей странице в Фейсбук.

Материал сопровождается видео, на котором армянские военнослужащие рассказывают о том, что якобы в конце сентября в районе горы Арега было убито 48 наших бойцов.

Есть большие сомнения в том, что это не постановочное видео. Нам прекрасно известно, что армянская сторона, терпя поражения на фронте, активно занимается провокациями в информационном пространстве. В любом случае, Ю.Бутусов, выступил на армянской стороне. Да, позже он пытался сбалансировать свою позицию, признавая победы азербайджанской армии. Но в том все и дело, что не признавать их уже было невозможно. Как невозможно, соответственно, было отрицать разгромное поражение армянской армии.

Но, Ю.Бутусов, увы, не самый вопиющий случай. Есть в Украине достаточно распиаренный волонтер Юрий Касьянов, который на своей странице в Фейсбук, посмел оскорбить азербайджанцев, назвав всех нас «нацией торговцев». «Повод» — одно из гуманитарных перемирий, которое этот расист спутал с окончанием войны. Армян он назвал «нацией воинов». Это при том, что на тот момент азербайджанская армия за 12 дней отвоевала десятки населенных пунктов и взяла под контроль стратегические высоты. Этот украинский эксперт забыл и про итоги апрельской войны 2016 года, когда наша армия отвоевала 20 квадратных километров и разорвала хваленую «линию Оганяна». Он также забыл про азербайджанцев, что волонтерили и помогали украинской армии в ходе войны. И про погибших за Украину азербайджанцев он тоже забыл.

Не знаю, каково ему сейчас, после официального признания Арменией своего разгромного поражения, после констатации армянскими же экспертами того, что от армянской армии фактически ничего уже не осталось, после многочисленных рассказов о том, как азербайджанский горный спецназ героически, вступая в рукопашные схватки и без помощи дронов, освободил Шушу.

Но мы должны знать, что далеко не все и не везде, даже в дружественных Азербайджану странах, радовались нашей великой победе. При этом, важно отметить, что в идиотском положении оказались и те азербайджанцы, что именуют себя «политическими эмигрантами» или оппозицией. Многие из них открыто озвучивали сомнения в способности Азербайджана вернуть оккупированные Арменией территории военным путем, сеяли сомнения в обществе.

К примеру, в Сеть попала видеозапись жарких «дискуссий» на YouTube-канале проживающего в США блогера Исмаила Джалилова и историка Алтая Геюшева, где обсуждалась возможность освобождения Азербайджаном оккупированных Арменией территорий. Запись была сделана за пару месяцев до начала контрнаступательной операции Азербайджанской армии по освобождению оккупированных земель. И Исмаил Джалилов, и Алтай Геюшев в прямом эфире на весь мир заявляли тогда, что якобы Азербайджанская армия не в состоянии вести войну (!), и что азербайджанский народ не верит в освобождение своих земель от армянской оккупации. «При начале боевых действий при нынешнем плачевном положении армии многочисленные потери с азербайджанской стороны неизбежны. Более того, не исключается потеря новых территорий», — утверждал тогда А.Геюшев. Он также заявлял, что «в нынешних условиях Азербайджану начинать военные действия – самая большая глупость», что «азербайджанская армия не в состоянии вести войну». Время доказало, мягко говоря, ошибочность утверждений А.Геюшева. Испытывает ли он сейчас хоть что-то, похожее на раскаяние или на угрызение совести? Не знаю. Фактом является то, что он соврал и ложь его была доказана.

Доказана и ложь, а также пустозвонство и позерство еще одного отечественного «политического эмигранта». Именующий себя «видеоблогером», в реальности же являющийся обычным распространителем фейков, хамства и глупости, Габиль Мамедов также стал предметом насмешек. Все дело в том, что он, так любящий облачаться в военную форму и делать громкие заявления, в свое время также открыто критиковал азербайджанскую армию и сомневался в ее боеспособности. Более того, в ходе одного из своих эфиров, он пообещал, что отрежет себе ухо, если Азербайджан вернет себе даже не все оккупированные Арменией территории, а хотя бы один район. Азербайджанская армия, как известно, с поставленной задачей справилась. Она нанесла сокрушительное поражение противнику. Но ухо Г.Мамедова почему-то на месте. А он сам совершенно бесстыдно продолжает что-то лепетать со своего Ютуб-канала. Хотя его истинное лицо всем уже известно. И не только его. Нынешняя война сорвала маску с очень многих…