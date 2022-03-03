В начале этого года выросшие цены на пшеницу и, как следствие, на муку, привели к росту стоимости хлебобулочных изделий в Азербайджане. Хлебобулочные изделия подорожали и стали таять на глазах, становясь все более невесомыми. Подорожание было связано с ростом цен на мировом рынке и введением с февраля прошлого года высокой экспортной пошлины в России. Мы импортируем пшеницу преимущественно из этой страны, и это не могло не сказаться на нас. Сейчас ситуация вызывает еще большую тревогу.

Цены на пшеницу взлетели до максимума с 2008 года на фоне опасений относительно вероятных перебоев поставок зерновых из-за российской военной агрессии в Украине, сообщает MarketWatch. Россия и Украина – ведущие мировые экспортеры зерна, на чью долю в совокупности приходится порядка трети мирового экспорта пшеницы. Отметим также, что отменены ограничения на импорт пшеницы из России в Китай, а Поднебесная сейчас активно наращивает запасы в том числе пшеницы и кукурузы.

Ждать ли роста цен на зерновые и муку в Азербайджане? Этот вопрос волнует сейчас многих отечественных потребителей, ведь хлеб – продукт стратегический и его подорожание болезненно.

В нашей стране пшеницу выращивают, но недостаточно для удовлетворения внутреннего спроса. По данным Госкомстата, на 24 декабря 2021 года в Азербайджане посевные площади под озимые зерновые культуры и зеленые корма составляют более 1 миллиона га.

Так, крупнейшие посевы пшеницы приходятся на Джалилабадский (56,449 тыс. га), Шекинский (32,319 тыс. га), Шамахынский (29,321 тыс. га), Физулинский (29,321 тыс. га), Исмаиллинский (22,495 тыс. га), Гаджигабульский (21,979 тыс. га) и Агджабединский (19,655 тыс. га) районы.

Годовая потребность Азербайджана в пшенице составляет около 3,5-4 млн тонн, тогда как сейчас производит он только около 2 млн тонн.

Как отметили в Минсельхозе, принимаются меры для уменьшения зависимости страны от экспорта. Посевные площади под пшеницу к 2025 году увеличатся до 660 тысяч га, а к 2030 году – около 690 тысяч га. Возрастет и урожайность. Для фермеров, занимающихся посевом пшеницы, предусмотрены субсидии.

Экономист Натиг Джафарли, комментируя ситуацию для #, подчеркнул, что цены на зерно на мировом рынке подскочили и продолжат свой рост.

«За эту неделю на мировых рынках цены на зерно повысились на 15-18%. Но учитывая сезонный фактор в мае-июне цены начнут стабилизироваться благодаря новому урожаю. И надеюсь, что военный конфликт между Россией и Украиной закончится уже в ближайшее время. В Азербайджане есть резерв зерна на 280 дней, однако в любом случае надо готовиться к подорожанию», – сказал Джафарли.

Он отметил, что в этом году Украина не сможет поставить зерно на мировой рынок, так как в такой ситуации, когда ведутся военные действия, провести весенние посевы и получить урожай практически немыслимо. Россия тоже будет больше заботиться о внутреннем рынке, учитывая международную обстановку и, скорее всего, экспорт российского зерна или сильно подорожает, или будут ограничения. Еще есть проблемы с оплатой товаров, которые мы будем получать из России. Не вся банковская система отключена от Swift, но это возможно будет сделано в дальнейшем. Тогда, как подчеркивает экономист, оплата торговых операций между Россией и Азербайджаном сильно усложнится. Это может привести к резкому росту цен внутри страны и нужно незамедлительно обновить контракты с Казахстаном. Надо искать альтернативу.

Доцент кафедры международной экономики UNEC Эмин Гарибли считает, что происходящая ситуация сильно не скажется на ценах на зерно в Азербайджане.

«Больше будут сказываться другие факторы, такие как рост цен на энергоносители и пандемия. Потому рост цен на зерно на мировом рынке стоит ожидать. В последние два-три года производители зерна жаловались на то, что цены на сельскохозяйственные товары не поднимаются адекватно. Воспользовавшись моментом, форсмажором, экспортеры из России и Казахстана могут повысить цены на зерно, но если это и произойдет, будет носить временный характер. В целом, уверен, ситуация будет оставаться под контролем», – считает эксперт.

Председатель центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев напомнил, что в Украине Азербайджан арендовал земли для посева зерновых, но в этом году этот вопрос пока будет подвешен. У России сейчас будут проблемы с поставками, но между нашей страной и Азербайджаном таких сложностей не будет. Также в Казахстане мы будем приобретать твердые сорта пшеницы. Проблемы, по его словам, можно ожидать, только если поднимется курс доллара в Азербайджане, мы ведь закупаем товар за доллары.

Как бы то ни было, но многие простые обыватели в нашей стране уже всерьез подумывают о том, чтобы закупиться мукой, да побольше, ведь они знают, что при любой нестабильной обстановке цены растут вверх, а механизмы их сдерживания буксуют или вообще отсутствуют.