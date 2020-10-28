Военнослужащие Внутренних войск в срочном порядке направлены в Барду

Сегодня вооруженные силы Армении, грубо нарушив соглашение о гуманитарном прекращении огня, обстреляли центр Барды из реактивных систем залпового огня. В результате среди гражданского населения есть погибшие и раненые, серьезно повреждена инфраструктура.

Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел Азербайджана.

По поручению руководства МВД для оказания помощи РУП в обеспечении своевременной доставки раненых граждан в больницы, усиления мер безопасности в городе и на дорогах, а также охраны имущества граждан в Барду были в срочном порядке направлены сотрудники полиции и военнослужащие Внутренних войск.

В настоящее время они продолжают нести службу в городе в усиленном режиме.