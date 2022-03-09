Российские военные, захваченные в плен в Украине, будут работать на восстановление украинской экономики. Об этом 8 марта во время всеукраинского телемарафона заявил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин, сообщил пресс-центр МВД в Facebook.

Енин отметил, что Украина будет четко соблюдать все нормы международного гуманитарного права.

«И именно это отличает нас от стреляющего по мирному населению российского агрессора, который наносит ракетно-бомбовые удары по жилым домам. И я уже не говорю об обращении с нашими военнослужащими, – сказал первый замминистра МВД Украины. – Мы будем использовать все возможности, которые дают нам в этом плане Женевские конвенции. То есть использование труда и т.д. Все эти люди будут работать на восстановление экономики Украины». /gordonua.com/