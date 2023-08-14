Военно-морской флот США впервые в истории американских вооруженных сил остался без командующего. Об этом сообщает Reuters.

14 августа истек срок полномочий действовавшего главы ВМС Майка Гилдэя. Однако назначение кандидатуры Лизы Франкетти новым командующим блокирует сенатор от штата Алабама, республиканец Томми Тубервиль.

Сенатор объясняет свою позицию отсутствуем прозрачного финансирования дорожных расходов на аборты для военнослужащих и членов их семей.

После отмены Верховным судом США конституционного права на аборт Пентагон взял на себя транспортные расходы военных для поездок в те штаты, где его можно сделать. Республиканцы выступают против подобной практики и требуют следованию юрисдикции штата, где находятся граждане. Поэтому в знак протеста они блокируют в Сенате назначения на ключевые должности в армии США.

Из-за позиции сенатора военно-морские силы стали третьим родом войск, оставшимся без командующего после ротации. Также не были утверждены кандидатуры командующих сухопутных войск и морской пехоты. Однако из-за большинства в Сенате у Демократической партии, позиция республиканцев не помешает окончательным назначениям, а лишь временно отсрочивает их.

«Такие шаги [блокировка назначений] подрывают боевую готовность Америки. Они мешают нам сохранять самых лучших офицеров и переворачивают жизни слишком многих семей американских военных», — заявил министр обороны США Ллойд Остин.(Лента.ру)