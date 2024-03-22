До пяти человек возросло число погибших в результате массированного российского удара по объектам энергетической инфраструктуры в ночь на 22 марта. Об этом сообщают украинские власти.

Три человека погибли в Запорожье, где удар был нанесён по крупнейшей в Украине Днепровской ГЭС, сообщил глава областной администрации Иван Фёдоров. Также есть раненые.

Ещё два человека погибли в Хмельницком.

Первый за несколько месяцев удар по объектам энергетической инфраструктуры оставил без света Харьков. Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов заявил, что город «фактически полностью без света», не работают даже уличные светофоры. Сообщалось также, что из-за обесточивания шахт под землёй утром в пятницу остались до тысячи горняков.

Перебои с электричеством отмечаются и в других регионах Украины. Всего под ударом были более 10 областей, как на востоке, так и на западе страны. Помимо объектов энергетики, пострадали жилые дома и другие гражданские объекты.

Остановлена работа ДнепроГЭС, по оценкам украинских энергетиков, станции нанесён большой ущерб.

Минобороны России заявило, что был «нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности», в том числе по объектам энергетики и военно-промышленного комплекса. Утверждается, что «все цели достигнуты», и в частности «дезорганизовано функционирование предприятий промышленности по выпуску и ремонту вооружения».

В результате ракетных ударов россиян по объектам энергосистемы Украины в ряде областей Украины вводятся аварийные отключения электроэнергии, сообщают власти и энергетические компании. Речь идёт о Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской и иных областях. Всего без света остались сотни тысяч потребителей. (svoboda.org)