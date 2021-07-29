Водители, которые возят пассажиров в системе подземных тоннелей в Лас-Вегасе, получили запрет на излишнее упоминание главы Tesla Илона Маска. Как сообщает TechCrunch, такой пункт присутствует в специальной инструкции для таксистов.

«Эта категория вопросов чрезвычайно распространена и чрезвычайно деликатна. Будьте краткими и постарайтесь прекратить такой разговор. Если пассажиры продолжают настаивать на обсуждении темы, то вежливо скажите: «Извините, но я действительно не могу это обсуждать» и смените тему», — говорится в инструкции о Маске.

Указаны и варианты ответов на стандартные вопросы о главе Tesla. Так, при обсуждении того, нравится ли водителю работать на Маска, предлагается ответ: «Да, он прекрасный лидер! Он мотивирует нас!» На вопросы о статьях с негативом про бизнесмена таксистам предлагается ответить: «Я читал этот материал, но мой опыт отличается от описанного».

Отмечается, что также работников попросили избегать прямого ответа на вопросы о том, как долго они работают в компании и не развивать тему аварий, если ее упомянут пассажиры. Инструкцию создали в The Boring Company, которой владеет Маск.

«Ваша цель — обеспечить безопасную, а не развлекательную поездку для пассажиров. Старайтесь свести разговоры к минимуму, чтобы сконцентрироваться на вождении», — указано в документе. (gazeta.ru)