В Баку мобильные патрули государственной дорожной полиции проводят рейды для привлечения водителей такси к работе на основании соответствующих разрешений, и разъяснений новых правил работы в такси. В рейдах участвует Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) , — сообщает Управление государственной дорожной полиции города Баку. Такие же рейды замечены в г. Сумгайыт.

Полицейские разъясняют водителям утвержденные Кабинетом министров: «Требования к техническим показателям, внутреннему и внешнему оформлению автотранспорта, используемого для регулярных пассажирских перевозок и такси», согласно которым юридические лица и индивидуальные предприниматели в этой сфере обязаны получать разрешения. Владельцы машин старше восьми лет не смогут получить специальную пропускную карту для обслуживания пассажиров в аэропорте и др. закрытых объектах. Автомобили сроком эксплуатации старше 15 лет и не соответствующие требованиям экологических стандартов » Евро-5″, к перевозке пассажиров в сфере такси не будут допускаться.

Необходимо, чтобы используемое в качестве такси транспортное средство было исправным, оснащено системой вентиляции и обогрева салона, а также видеокамерой, способной хранить данные в течение одного месяца. В автомобиле должны быть аптечка, огнетушитель, аварийный молоток и детские кресла. В такси допускаются автомобили желтого и белого цветов.

Автомобиль должен быть оборудован специальным сигнальным устройством для информации пассажирам о занятости или свободности такси.

В салоне обязательно быть установлен таксометр или мобильное устройство, отражающее данные о стоимости поездки. Тарифы на перевозку пассажиров должны быть размещены на специальном табло. Для безналичной оплаты в такси появятся POS-терминалы.

Новые правила вступают в силу 1 июля. К этому времени водители должны получить в AYNA лицензионную карту на транспортные средства не старше 15 лет. После 1 июля не имеющие разрешений водители такси будут оштрафованы.

Добавим, что похожие стандарты в сфере такси действуют во многих развитых странах. (turan)