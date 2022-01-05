Восемь сотрудников полиции и военнослужащих Нацгвардии погибли в результате беспорядков в разных районах Казахстана, более 300 получили ранения.

Как передает РИА Новости, об этом сообщает местный портал Tengrinews.kz, ссылаясь на данные МВД страны.

В МВД Казахстана заявили, что акты вандализма и мародерства организованы провокаторами, призывают не поддаваться на провокации.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в связи с массовыми протестами в стране заявил о существовании тщательно продуманного плана действий заговорщиков, которые «мотивированы финансово».

Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау вышли на митинги, протестуя против двукратного подорожания сжиженного нефтяного газа, которое в Минэнерго объяснили тем, что с 1 января цены стали формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.