Три человека погибли, еще восемь получили ранения в результате стрельбы в ресторане Taste of the City Lounge Нью-Йорке. Об этом сообщает NBC News.

Инцидент произошел в районе Краун-Хайтс в Бруклине.

Комиссар полиции Джессика Тиш сообщила о нескольких нападавших. По ее словам, на данный момент задержаний нет.

Тиш рассказала, что три человека погибли на месте – двое мужчин 27 и 35 лет, а еще один погибший не идентифицирован.

Она добавила, что восемь человек получили ранения, не относящиеся к категории жизнеугрожающих.