Во Франции за сутки выявлено почти 1,7 тысячи случаев коронавируса

Почти 1,7 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом выявлено во Франции за минувшие сутки. Об этом, как передает РТ, сообщает пресс-служба Минздрава страны

Как отмечается, число случаев инфицирования достигло 194 029, из них за последние 24 часа зафиксировано 1695.

За сутки в госпиталях умерли девять пациентов, общее число жертв — 30 305.

По данным министерства, в настоящее время в больницах находятся 5148 пациентов с COVID-19.

Ранее в ВОЗ заявили, что менее 10% населения мира переболело коронавирусной инфекцией.