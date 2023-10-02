В Азербайджане обнародовано число инфицированных коронавирусом (COVID-19) и вакцинированных за последнюю неделю.

Как сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров, за это время было выявлено 380 новых случаев заражения, 221 человек выздоровел.

В целом в стране выявлено 833 189 фактов заражения, из них 822 484 человека прошли лечение и выздоровели, в настоящее время насчитывается 373 активных пациента. Скончались 10 332 человека.

За последнюю неделю было проведено 3 856 тестов в связи с выявлением новых случаев заражения, всего — 7 688 073 теста.

За последнюю неделю число вакцинированных не изменилось.

В общей сложности в стране введено 13 969 897 доз вакцин.