В России зарегистрировано 114 случаев заражения новым вариантом коронавируса XFG. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре, отметив низкий риск для общественного здоровья.

Более половины инфицированных (54 процента) выявлены в Москве. Штамм характеризуется легкой симптоматикой (включая сиплость голоса), но высокой контагиозностью. Первый случай в стране зафиксирован 24 апреля 2025 года.

XFG внесен ВОЗ в перечень «вариантов, вызывающих интерес» в июне 2025 года. Изначально обнаружен в Канаде 27 января 2025 года. К июлю штамм получил распространение в Юго-Восточной Азии, Великобритании и Северной Америке.