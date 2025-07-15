Легендарный индийский марафонец Фауджа Сингх, известный как старейший бегун в мире, погиб в автокатастрофе в возрасте 114 лет. Об этом сообщает издание The Tribune.

Трагедия произошла на родине Сингха, в деревне Джаландхар в штате Пенджаб. В понедельник днем марафонец, известный как Торнадо в тюрбане, попал под колеса автомобиля на шоссе Джаландхар — Патханкот. Фауджа получил тяжелую травму головы, его немедленно доставили в больницу, однако спасти не успели. Издание The Tribune отмечает, что похороны легендарного бегуна состоятся после того, как в Индию вернутся родственники Сингха, проживающие за границей.

История Сингха удивительна. По неподтвержденным данным, он родился в 1911 году и большую часть жизни занимался земледелием. Однако после смерти жены и сына Фауджа решил уйти в бег — и в 89 лет впервые преодолел Лондонский марафон.

С тех пор карьера Сингха пошла в гору. Он еще несколько раз пробежал дистанцию в Лондоне, участвовал в других марафонах. Кроме того, Фауджа побил несколько рекордов в своих возрастных группах — 90+ и 100+. В 2003 году он пробежал марафон в Торонто за 5 часов 40 минут.

Сингх был факелоносцем на Олимпиадах 2004 года в Афинах и 2012 года в Лондоне. В 2023 году он завершил карьеру бегуна, однако старался поддерживать бывших коллег на марафонах.

Отметим, что реальный возраст Сингха не подтвержден, поскольку в 1911 году в Индии еще не велись записи о рождении. По этой причине Книга рекордов Гиннесса отказалась включать Фауджу в список как старейшего бегуна в мире.