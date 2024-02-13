Рекордсмен мира в марафоне среди мужчин, 24-летний кениец Келвин Киптум разбился в автомобиле у себя на родине.

Он погиб вместе со своим тренером, руандийцем Жервезом Хакизиманой, на дороге на западе Кении в воскресенье.

Киптум совершил прорыв в 2023 году, став соперником соотечественника Элиуда Кипчоге — одного из величайших марафонцев в мире. А в октябре прошлого года в Чикаго он превзошел достижение Кипчоге, преодолев дистанцию в 42 км за два часа и 35 секунд.

Оба спортсмена были включены в предварительный состав сборной Кении по марафону для участия в Олимпийских играх в Париже в конце этого года.