Британский стартап Bo разработал экстремальный электроскутер. Он является самым быстрым в мире.

Bo The Turbo способен развить 160 км/ч, то есть быстрее, чем некоторые доступные мотоциклы с малокубатурными двигателями. Его подробности раскрыли на сайте производителя, передает focus.ua.

Электросамокат Bo The Turbo разрабатывала команда специалистов, которые ранее работали в Jaguar Land Rover и команде «Формулы-1» Williams. В его конструкции использованы инновационные материалы и технологии.

Новый электросамокат Bo The Turbo оснащен сразу двумя моторами, которые суммарно развивают 32,5 л. с. (24 кВт). Удельная мощность на килограмм веса выше, чем у суперкара Bugatti Veyron.

Подвеска Bo The Turbo спроектирована таким образом, чтобы повысить стабильность и сцепление с дорогой на высоких скоростях. Кроме того, электрический самокат получил довольно мощные тормоза.

Самый быстрый электросамокат сейчас проходит тестирование. Его планируют вскоре выпускать серийно, однако дешевым он не будет. Купить электросамокат Bo The Turbo можно будет примерно за 30 000 долларов.