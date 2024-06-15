Полузащитник сборной Албании Недим Байрами стал автором самого быстрого гола в истории чемпионатов Европы по футболу.

В первом туре чемпионата Европы-2024 против команды Италии Байрами забил гол на 22-й секунде, передает Интерфакс.

Предыдущий рекорд принадлежал нападающему Дмитрию Кириченко, который в составе сборной России забил гол в ворота Греции на 67-й секунде на Евро-2004. Тогда россияне победили Грецию в третьем туре группового этапа со счетом 2:1, но не вышли в плей-офф. Греция, напротив, вышла в плей-офф и сенсационно выиграла чемпионат.