За последние 5 лет уровень Каспийского моря понизился на 69 см, а за последние 10 лет — на 114 см.

Как сообщает Report, об этом министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев заявил на заседании экспертной группы по изучению причины изменения уровня Каспия, а также разработке соответствующих адаптивных мер.

Он отметил, что сегодняшнее состояние окружающей среды Каспийского моря и динамика падения его уровня вызывают беспокойство.

М.Бабаев сказал, что чем быстрее изменяется уровень моря, тем тяжелее будут последствия.

«Колебания уровня Каспийского моря влияют на состояние прибрежных зон и ряда связанных с морем секторов экономики таких как рыболовство, морской транспорт, деятельность портов, строительство», — добавил министр.