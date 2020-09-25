Во Франции выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом

Более 16 тысяч новых случаев заболевания COVID-19 зафиксировано во Франции за прошедшие сутки, это новый антирекорд.

Как передает РИА Новости, об этом сообщает санитарная служба страны Santé Publique.

Общее число заболевших с момента начала эпидемии коронавируса в стране составляет более 497 тысяч. Скончались 31 511 человек (52 человека умерли за последние 24 часа).

В среду на пресс-конференции министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что санитарная ситуация в стране продолжает ухудшаться. Он объявил об ужесточении мер для борьбы с эпидемией в ряде городов, в том числе в Париже, Лилле, Руане, Ренне, Монпелье, которые входят в так называемую зону «повышенной опасности» по коронавирусу. В Марселе и Гваделупе (они в «зоне максимальной опасности») объявлено о полном закрытии баров и ресторанов.