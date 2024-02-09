За 2023 год МВД России зарегистрировало 410 инцидентов, которые расцениваются, как теракт. Это рекордный показатель с 2003 года, когда был зафиксирован 561 террористический акт. На данные МВД обратило внимание издание «Вёрстка».

Журналисты отмечают, что если в 2021 году в России был зафиксирован 41 инцидент, которые расценивался, как теракт, то в 2022 году этот показатель вырос до 127 случаев.

«Вёрстка»подчеркивает, что в последние два года терактами российские правоохранительные органы считают поджоги или попытки поджогов военкоматов и других зданий, связанных с органами власти. Согласно статистике МВД, с февраля 2022 года по январь 2023 года было зарегистрировано 220 таких инцидентов. Утверждается, что 85% дел о поджогах было раскрыто.

Также террористическими актами российские власти признают действия ВСУ, в частности, удары беспилотников. Главу Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины генерал-лейтенанта Кирилла Буданова Следственный комитет России обвиняет в причастности к совершению 104 терактов. Обвинения в терроризме также выдвинуты против командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука, командующего Военно-морскими силами ВСУ Алексея Неижпапы и командира 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Украины Сергея Бурденюка. (svoboda.org)