Президент РФ Владимир Путин засекретил каждый второй свой указ в 2023 году, что стало рекордом почти за четверть века его нахождения у власти. Это следует из данных сайта официального опубликования правовых актов, обратила внимание «Медиазона».

Указы президента нумеруются последовательно, а в начале каждого года их счетчик обнуляется. При этом засекреченные документы не публикуются в общей базе. Поэтому исходя из числа пропущенных номеров можно подсчитать, сколько указов оказались под грифом «секретно».

Так, в 2022 году на фоне полномасштабного вторжения России в Украину доля секретных указов президента выросла до 45%. Предыдущий рекорд по этому показателю Путин поставил в 2001 году в разгар Второй чеченской войны — тогда не было опубликовано 47% документов.

На второй год войны в Украине общее количество подписанных Путиным указов не изменилось: последний номер документа в 2022 году — 996, в 2023-м — 997, из которых 49,5% не публиковались.

Секретные указы могут быть посвящены разным вопросам, но помимо прочего президент может их издавать при награждении военных или для помилования осужденных, которых вербуют на войну. По данным основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина, более 100 тыс. заключенных были отправлены воевать в Украину с февраля 2022-го по декабрь 2023 года. Одним из условий отправки на фронт является президентское помилование через полгода службы.

В открытых указах президента в 2023 году также стало больше документов о присвоении почетного наименования «гвардейский» воинским подразделениям и кораблям. Причины присвоения не уточняются, в тексте указов используется стандартная формулировка — «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество». (moscowtimes.ru)