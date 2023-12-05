В ночь на 5 декабря на Крым была совершена самая масштабная атака дронов с конца лета. В общей сложности в налете был задействован 41 беспилотник.

По данным Минобороны РФ, в первой волне над территорией Крыма и Азовским морем было уничтожено 22 дрона самолетного типа, а еще 13 беспилотников были перехвачены системами радиоэлектронной борьбы.

Позднее военное ведомство сообщило, что над акваторией Азовского моря были уничтожены еще четыре дрона и два перехвачены. О разрушениях и пострадавших информации нет.

На этом фоне движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто. «Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорилось в телеграм-канале оперативной информации. О возобновлении движения пока не сообщалось.

В предыдущий раз беспилотники совершали налет на полуостров 24 ноября — тогда Минобороны РФ отчитывалось об уничтожении 13 дронов. Также 22 ноября было сбито три дрона, а за несколько дней до этого Минобороны РФ сообщало об уничтожении средствами ПВО двух ракет «Нептун» над акваторией Черного моря у побережья Крыма.

Самая массовая атака беспилотников на Крым состоялась 25 августа этого года. В небе над аннексированным Россией полуостровом появились сразу 42 дрона. Все они были подавлены и сбиты, докладывало российское военное ведомство.

Украина возобновила налеты дронов на Крым и территорию России в конце осени. Один из беспилотников в ночь на 20 ноября был сбит в городском округе Электросталь Московской области. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, этот дрон направлялся к Москве.

В ноябре начальник Главного управления боевых ударных систем Генштаба ВСУ Сергей Баранов заявил о планах Киева начать зимой крупные атаки беспилотников. Он объяснил это тем, что суровые погодные условия будут препятствовать проведению наземных операций украинской армии. Целью ударов, по его словам, должны стать военные базы и инфраструктура Крыма и приграничных регионов России. (moscowtimes.ru)