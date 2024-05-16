Вооруженные формирования партии «Хезболлах» в течение суток вели обстрел израильской территории на всем протяжении 120-километровой границы и несколько раз атаковали военные объекты на Голанских высотах.

Об этом # передает со ссылкой на телеканал Al Mayadeen.

Согласно информации, выпустили по пограничным районам на севере Израиля было выпущено рекордное число реактивных снарядов — свыше 200. Телеканал сообщает, что были применены новые виды беспилотников и ракеты большого калибра.

Во второй половине дня сирены воздушной тревоги раздались в израильских поселениях Адамит, Лиман, Мицува, Рош-ха-Никра, Ханита, Шломи и Яара.