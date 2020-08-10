Во Франции резко вырос спрос на недвижимость

Во Франции резко вырос спрос на жилье. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на исследование компании Knight Frank.

На сегодняшний день во Франции наблюдается «четырехфазное» восстановление рынка недвижимости.

По словам Фредерика Лилло из Knight Frank, первая волна покупателей состояла из монегасков в поисках просторного «убежища».

Вторая — из парижан, которые устали от заточения и захотели собственный участок земли на берегу моря.

«Затем пришли соседи-европейцы, желающие сменить обстановку в пределах легкой досягаемости, а также британцы, с начала июля ожидающие открытия авиасообщения между Великобританией и Францией», — отмечает Лилло.

Согласно исследованию, 60% покупателей — не иностранцы, а французы и граждане прилегающих территорий.