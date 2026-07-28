Спрос граждан России на съемное жилье в Армении резко вырос и уже сравним с показателями 2022 года. Об этом во вторник, 28 июля, пишет «Верстка» со ссылкой на местных риэлторов. По словам одного из них, цены на аренду квартиры в Ереване за последние несколько месяцев выросли примерно на 30%. Cложившуюся ситуацию он объясняет «потоком вновь прибывающих россиян».

Источник издания поясняет, что в последние несколько лет его услугами пользовались преимущественно уже живущие в Ереване эмигранты из РФ. В настоящее время около 80% его клиентов — россияне, которые недавно приехали в Армению или только собираются переехать.

Риэлторы в Армении рассказывают, что новая волна спроса началась после майских праздников и продолжает усиливаться. Часть клиентов ищет квартиры на конец августа и сентябрь. Как считает один из собеседников «Верстки», переезжающие в страну россияне хотят покинуть РФ до выборов в Госдуму, которые пройдут с 18 по 20 сентября.

Армения остается одним из наиболее доступных направлений для эмиграции из России. С 2017 года граждане РФ могут прилетать в Армению по внутреннему паспорту и получить в стране временный вид на жительство на основании работы, учебы, предпринимательской деятельности или семейных связей.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские власти планируют «расширить мобилизацию» осенью 2026 года. По его словам, президент РФ Владимир Путин «готовится просто забирать новых россиян на войну». Кроме того, Зеленский рассказал, что с июня в Воронежской области готовятся принять 30 тысяч солдат из Северной Кореи. (DW)