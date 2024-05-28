Госдолг Армении в I квартале 2024 года, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, вырос в долларах США на 15%.

Как передает #, об этом свидетельствует статистика, опубликованная Евразийской экономической комиссией.

Согласно анализу комиссии, госдолг в Армении в основном рос за счет гособлигаций, и в абсолютном выражении достиг 12,1 млрд. долларов США.

По сравнению с аналогичным периодом 2023-го он вырос на 15% в долларах США и на 14,3% — в армянских драмах.

Отметим, что цифра приведена с учетом долга не только правительства, но и Центрального Банка Армении.