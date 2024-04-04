Счетная палата оценила объем госдолга России по итогам 2023 года в 25,6 трлн рублей. Это составляет 15% ВВП страны.

Объем государственного долга России по итогам 2023 года составил 25,6 трлн рублей, или 15% ВВП. За год он увеличился на 2,8 трлн рублей, или на 12,2%, следует из аналитической записки Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета.

Как указали в ведомстве, общий объем госдолга России составил 25,6 трлн, из которого внутренний долг — 20,8 трлн рублей. За год он вырос на 2,3 трлн, или на 10,8%. Внешний долг в иностранной валюте сократился на $4 млрд, или на 7,1%. Напротив, в рублевом эквиваленте он вырос на 743,9 млрд рублей (+18,4%), до 4,8 трлн рублей ($53,3 млрд).

В начале 2022 года он составлял 16,5 трлн рублей, 2023-го — 18,8 трлн рублей, 2024-го — 20,8 трлн. Внешний долг на начало марта 2024 года составлял $53,2 млрд. Для сравнения: в начале 2022 года — $57,7 млрд, 2023-го — $57,4 млрд, а в начале 2024-го — $53,3 млрд.(NEWS.ru)