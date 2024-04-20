Госдолг Чехии за первый квартал 2024 года вырос на 109,9 млрд крон (около $4,6 млрд) и достиг рекордного показателя в 3,221 трлн крон (примерно $136 млрд).

В настоящее время государственный долг Чехии составляет 43,6% от общего объема ВВП. По сравнению с показателями первого квартала прошлого года, когда этот показатель был на уровне 42,4%, произошел прирост. Задолженность каждого жителя республики с населением 10 млн человек, если пересчитать общую сумму госдолга на количество населения, составляет 295 480 крон ($12 468).

Министерство финансов отмечает, что значительное увеличение государственного долга в первом квартале текущего года связано преимущественно с продажей государственных облигаций для покрытия дефицита государственного бюджета.