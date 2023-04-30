Военно-морские силы Швеции и Финляндии находятся в состоянии повышенной боевой готовности в связи с тем, что российские суда были замечены в районах, где проложены подводные силовые кабели, и вблизи ветряных электростанций. В Хельсинки и Стокгольме опасаются возможного российского удара по энергетическим сетям. Об этом сообщает финское издание Iltalehti.

О том, что возможность диверсии против подводных кабелей рассматривается как серьёзная, заявила командующая ВМС Швеции Эва Скуг Хаслум.

Она не подтвердила и не опровергла утверждение о том, что российские корабли могли заходить в шведские территориальные воды.

Источники в сфере внешней политики и безопасности подтвердили Iltalehti, что финский флот также находится в состоянии повышенной готовности. Представители ВМС обеих стран подтвердили, что в случае гипотетического российского вторжения окажут друг другу помощь — Швеция в обороне финских Аландских островов, а Финляндия в обороне шведского Готланда.

Российская сторона пока не комментировала публикацию. (svoboda.org)