Власти Венесуэлы возложили ответственность на Гуаидо за последние санкции со стороны США

Венесуэльские власти полагают, что лидер оппозиции Хуан Гуаидо несет ответственность за последние санкции, введенные США в отношении Боливарианской Республики. Об этом заявил вице-президент Венесуэлы по вопросам экономики и финансов Тарек эль-Айссами, выступая в субботу в Каракасе.

«Генеральная прокуратура должна начать расследование в отношении этого депутата [Хуана Гуайдо], предателя страны. Они отправились в Вашингтон не только для того, чтобы подползти к имперскому лорду, но и для того, чтобы потребовать санкций против компаний венесуэльского государства», — сказал вице-президент, чье выступление транслировалось по государственному телеканалу.

Он добавил, что Каракас осуждает «эту атаку и эту новую агрессию со стороны правительства Соединенных Штатов против авиакомпании Conviasa. «Это недопустимо», — подчеркнул политик.(ТАСС)