В ответ на прибытие американского военного эсминца в Тринидад и Тобаго вице-президент Венесуэлы Делси Родригес предложила разорвать действующие энергетические соглашения между двумя странами. По ее мнению, размещение корабля США является «враждебным актом» со стороны островного государства, сообщает Reuters.

Ракетный эсминец USS Gravely прибыл в Тринидад в воскресенье, 26 октября, для проведения совместных учений с местным флотом. Известно, что ранее этот корабль участвовал в операциях по перехвату судов, подозреваемых в перевозке наркотиков в Карибском море.

Родригес до этого резко раскритиковала проведение данных учений, назвав их «военной провокацией ЦРУ». Она утверждает, что целью маневров является разжигание «полномасштабной военной конфронтации» между Венесуэлой и Тринидадом и Тобаго.

При этом премьер-министр Тринидада и Тобаго Камла Персад-Биссессар заявила, что потенциальный разрыв энергетической сделки ее «не волнует». Она подчеркнула, что совместные учения с США направлены на обеспечение «внутренней безопасности» страны.