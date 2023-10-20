Почему дорожает мясо на наших прилавках? Этот вопрос волнует и потребителей, вынужденных покупать килограмм баранины и телятины теперь уже за 15 – 16, а местами и 18 – 19 манатов манатов. А ведь еще три год назад мясо предлагали за 10 – 11 манатов. О проблеме повышения цен не говорит сегодня только ленивый, а причин ценового роста, вернее, того, что происходит в цепочках продаж, отечественные эксперты касаются только вскользь.

Поэтому недавнее заявление Государственной службы по антимонопольной политике и контролю потребительского рынка о готовности этой структуры выяснять причины повышения, факты нездоровой конкуренции, различных картельных сговоров и манипуляций с ценами было очень кстати. Кстати, еще летом прошлого года для выяснения причин повышения и мониторинга ценовых реалий заработала специальная правительственная рабочая группа. В середине этого месяца она провела очередное заседание, а по итогам глава коллегиальной структуры поручил ответственным ведомствам внедрять системы отслеживания цен. Чаще всего в этой связи упоминается именно Госслужба по антимонопольной политике. На Госслужбу возложили ее прямые обязанности – проводить контроль и оперативные проверки на рынке, выявляя беззаконие.

Судя по всему, на волне общественных обсуждений Кодекса конкуренции власти вспомнили, что высокие цены у нас не только импортируются, а есть еще и внутренние причины подорожания. Так что привычные заявления государственных чиновников о заносимой природе повышения цен обрастают и такими деталями тоже. Пресса неожиданно запестрила непривычной для нее тематикой антимонопольного регулирования, здоровой конкуренции и пагубного влияния монополий на ценообразование и качество. Тут же подоспели результаты исследований Государственной службы по антимонопольной политике по цепочкам создания стоимости в животноводстве.

Проще говоря, структура проверила ценообразование от производства до розничной продажи мяса крупного и мелкого рогатого скота и выяснила, что в основном эта деятельность сконцентрирована в семейных фермерских хозяйствах и индивидуального бизнеса. Так что продолжающееся подорожание мяса не имеет необоснованных причин и является результатом сговора крупных игроков рынка. Судя по заявлению, почти вся эта сфера находится в руках у небольших фермерских хозяйств. Госслужба обнаружила лишь слабый уровень продажи и производства животноводческой продукции на базе сельскохозяйственных предприятий и малое количество региональных оптовых пунктов. Ведомство заверило, что только эти и некоторые прочие обстоятельства приводят к увеличению производственных затрат.

Тем временем глава Союза свободных потребителей Эюб Гусейнов называет множество причин подорожания мяса: это и сокращение пастбищ, и подорожание кормов, и захват отрасли крупным бизнесом, диктующим свои цены. Правозащитник акцентирует внимание на том, что отраслевое производство все больше концентрируется в сегменте крупных компаний. По его словам, подъем хлопкового производства привел к сокращению пастбищ для выпаса, уменьшив поголовье сельскохозяйственных животных.

Региональными рынками по купле-продаже живого скота и мяса заправляют посредники – без них там ничего не продашь и не купишь, утверждает Гусейнов. Такие агенты и цены устанавливают, и скот продают торговцам. А если прибавить к сказанному дорожающие из года в год корма, а также повисший без применения закон о сельскохозяйственной кооперации, у мелких сельхозпроизводителей не остается выхода в конкуренции с крупным агробизнесом. «Мясное скотоводство развивается сегодня у крупных собственников, а они легко приходят к картельным соглашениям, экспортируя свою продукцию на зарубежные рынки», — говорит глава ССП. По его словам, в такой ситуации селянам невыгодно выращивать скот, поскольку падает рентабельность производства, а цены на мясо в Азербайджане не уступают европейским.