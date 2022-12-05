Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что он поддерживает прямые контакты с российским лидером Владимиром Путиным.

«Я поддерживаю регулярные дискуссии и прямой контакт с президентом Путиным, потому что я считаю, что наилучший способ возобновить взаимодействие заключается в сохранении этого прямого канала [коммуникации]», — сказал Макрон в интервью журналистам американского телеканала CBS, вышедшем в эфир в воскресенье. Он отметил, что в такой ситуации «изоляция хуже всего».

Отвечая на вопрос о том, каким он видит завершение конфликта в Украине, Макрон заявил, что «принимать решение об этом должны украинцы». «Единственный путь выхода из этой ситуации лежит через переговоры. Я не вижу военных вариантов», — подчеркнул французский лидер.

На вопрос о том, ведет ли он неофициальные переговоры с представителями России и Украины, Макрон ответил отрицательно. «Я никогда не принимаю участия в неофициальных процессах. Я всегда отчитываюсь о своих действиях. Каждый раз, когда я говорил с президентом Путиным, я делал это достоянием общественности», — указал он, добавив, что придерживается аналогичного подхода при общении с президентом Украины Владимиром Зеленским.