Президент Франции Эммануэль Макрон готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным о деэскалации в Украине, хотя и считает, что настоящие переговоры по этой теме должны вести Путин и Зеленский. Об этом глава французского государства рассказал в интервью украинскому телеканалу «1+1».

Макрон заявил, что «роль Франции – быть нервом войны» и высказал суждения о том, что Украине, с одной стороны, нужно передать всю необходимую военную технику, но с другой – способствовать деэскалации конфликта.

«Я подниму трубку, если Путин позвонит мне. Это моя ответственность, и я выслушаю, что он предложит», — сказал Макрон.

Глава французского государства пояснил, что в украинско-российском конфликте следует стремиться к постоянному, справедливому и устойчивому миру. Однако «единственные [настоящие, эффективные] переговоры, это переговоры, на которые идут главы двух стран», пояснил он, имея в виду переговоры между Путиным и Зеленским.