Президент Франции Эмманeэль Макрон намерен стать главным представителем Европы в переговорах с президентом России Владимиром Путиным по украинском урегулированию, сообщает The Telegraph.

«Некоторые члены «коалиции желающих» настаивают на том, чтобы европейский лидер взял на себя руководство контактами с Россией в рамках усилий по поддержке Киева», — пишет издание.

В качестве наиболее вероятных собеседников с Москвой называется также британский премьер Кир Стармер. Однако, по мнению газеты, он «не планирует проводить переговоры с Путиным в рамках усилий Великобритании по поддержке обороны Украины».

Источник в Елисейском дворце сообщил, что Макрон, который с начала украинского конфликта позиционировал себя как посредника Европы в делах с Россией, «готов взять на себя эту роль, когда придет время».

Тем не менее, этот же источник на вопрос The Telegraph о том, настало ли время возобновить контакты с российским президентом, ответил, что «по-видимому, еще нет». (interfax)