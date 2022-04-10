Соединенные Штаты резко увеличили количество украинских беженцев, допущенных в страну на мексиканской границе, в то время как их примеру должны последовать еще тысячи украинцев, спасающихся от российского вторжения, сообщает Голос Америки.

В городском центре отдыха, расположенном в мексиканском пограничном городе Тихуана, сейчас, по данным городских властей размещены около 1000 беженцев из Украины.

Тихуана внезапно стала главным пропускным пунктом для украинцев, ищущих убежища в Соединенных Штатах, где у них живут родственники и друзья, готовые их принять, и которые считают, что им будет лучше в США, чем в Европе.

В соцсетях быстро распространилась информация о неформальной волонтерской коалиции, состоящей преимущественно из настоятелей и прихожан православных церквей на западе США, и ежедневно помогающей сотням беженцев добираться из аэропорта Тихуаны до временных приютов, где они в течение двух – четырех дней ожидают от американских властей разрешение на въезд в страну на гуманитарных основаниях.

Менее чем за две недели добровольцы смогли скоординировать работу с властями США и Мексики, чтобы создать эффективную и все время расширяющуюся сеть для обеспечения украинцев едой, обеспечивая им безопасность, а также помогая с транспортом и проживанием.

Американские власти в среду открыли для украинцев пешеходный пограничный переход в Сан-Диего, который ранее был временно закрыт. Планируется, что 24 сотрудника Таможенно-пограничной службы смогут ежедневно пропускать в США до 578 человек, рассказал Энрике Лусеро, руководитель отдела по работе с мигрантами в муниципалитете Тихуаны.

Волонтер Влад Федорышин, знакомый с содержанием списка людей, ожидающих разрешение на въезд, сообщил в четверг, что за последние 24 часа власти США приняли 620 украинцев. Ежедневно в Тихуану прилетают около 800 беженцев из Украины.