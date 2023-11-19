Сайт Sputnik24, который позволяет смотреть российские телеканалы «Россия 1», «Россия 24», «Первый канал», НТВ и Russia Today, заблокирован в Казахстане по решению властей республики, сообщает информационно-аналитический портал Orda Kazakhstan в субботу, 18 октября. Платформа Sputnik24 принадлежит российскому государственному холдингу RT, который возглавляет Маргарита Симоньян, отмечает казахстанское издание.

Доступ к сервису закрыло министерство информации Казахстана, сообщают СМИ республики. Официальная причина блокировки — «распространение информации о картах условного доступа к услугам операторов телерадиовещания и оборудования, не имеющих лицензии на территории Республики Казахстан». По данным Orda.kz, предписание о блокировке портала было вынесено 16 июня.

В августе в Казахстане был отключен доступ к сайту российского телеканала «Царьград», который позиционирует себя «первым русским консервативным информационно-аналитическим телеканалом». В качестве обоснования блокировки ресурса была указана «пропаганда экстремизма». Ранее власти республики вынесли четыре предписания в адрес «Царьграда», последний из которых касался материала «Казахские националисты терроризируют русских женщин накануне Дня Победы». Депутат Максат Толыкбаев месяц спустя предложить убрать из телевещания российские каналы. (DW)