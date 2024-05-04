Хакерская группировка Anonymous взяла на себя ответственность за атаку на сайт Минюста Грузии. «Anonymous снес сайт министерства юстиции Грузии», — говорится в заявлении Anonymous в Х.

Сайт был недоступен с вечера пятницы. Уже после полуночи глава Минюст Рати Брегадзе сообщил, что его работу удалось восстановить. Министр укорил тех, кто радуется хакерским акциям.

«Отключение сайта государственного учреждения является преступлением. Радоваться преступлению и делиться им с радостью и гордостью – это как минимум полная безнравственность. Сайт Минюста используют многие люди, независимо от политических взглядов… Соответственно, страдают люди, у которых могут быть разные виды неотложных потребностей», — написал он в Facebook.

Хакерская группа продолжает атаки на правительственные сайты уже несколько дней. Им удалось отключить сайты правящей партии «Грузинская мечта», проправительственного телеканала PosTV и МВД Грузии.

Так Anonymous отвечает на жестокость полиции по отношению к протестующим против закона об иноагентах в Тбилиси. Они обещают продолжать отключения правительственных веб-ресурсов «за бесчеловечные действия против собственных граждан». («Новости-Грузия»)